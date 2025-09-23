Донской машиностроительный завод с начала года увеличил экспорт на 8%

Отмечается, что в 2025 году завод представил новые и усовершенствованные модели полуприцепов. Кроме того, на предприятии внедрили шесть роботизированных комплексов, в том числе синхронизированных с гибочным станком, что позволило сократить время работы на этом этапе на 10%. А два сварочных робота для рам ускорили процесс производства на 20%.