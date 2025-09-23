Донской машиностроительный завод с начала года увеличил экспорт на 8%

Машиностроительный завод BONUM из Ростовской области с начала 2025 года увеличил экспорт техники на 8%, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Такие результаты помогают в достижении целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Из 828 единиц отгруженной техники с начала года 71 единица уже отправлена в Казахстан и Беларусь, что составляет 8,5% от общего объема. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,5%. В планах предприятия — возобновление работы на рынке Узбекистана», — рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Отмечается, что в 2025 году завод представил новые и усовершенствованные модели полуприцепов. Кроме того, на предприятии внедрили шесть роботизированных комплексов, в том числе синхронизированных с гибочным станком, что позволило сократить время работы на этом этапе на 10%. А два сварочных робота для рам ускорили процесс производства на 20%.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.