В районе Аэропорт в Москве выставили на торги коммерческое помещение

Столичные предприниматели могут приобрести у города на онлайн-аукционе коммерческое помещение в районе Аэропорт, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Объект площадью около 500 кв. м находится в здании по адресу: 3-й Балтийский переулок, дом 4, корпус 1. Там, например, можно открыть спортивный зал, мастерскую или магазин. Отмечается, что район отличается высоким автомобильным и пешеходным трафиком, а также развитой инфраструктурой. Это обеспечит инвестору стабильный поток клиентов.
«Реализация коммерческой недвижимости на торгах позволяет развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных районах столицы. В приобретенных объектах инвесторы открывают салоны, магазины, офисы, учреждения дополнительного образования», — рассказала Соловьева.
Напомним, информация о выставленных на открытые аукционы объектах публикуется на инвестиционном портале Москвы. Изучить документацию и правила проведения всей процедуры можно в разделе «Торги Москвы».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.