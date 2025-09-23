В Пуровском районе Ямала завершают строительство двух детских садов

Строительство детских садов в населенных пунктах Ханымей и Самбург Ямало-Ненецкого автономного округа, которое отвечает задачам нацпроекта «Семья», находится на завершающем этапе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В частности, в учреждении Ханымея строители приводят в порядок фасад здания. Также они приступили к внутренним работам, включая отделку помещений и установку электрощитового оборудования. Помимо этого, завершается монтаж вентиляции, водоснабжения, отопления и канализации. Еще мастера занимаются благоустройством прилегающей территории — там сделают ограждение и пешеходные зоны, разместят игровые площадки. Отметим, что новый детский сад рассчитан на 240 мест.
Учреждение в селе Самбург примет 140 воспитанников. Для них предусмотрены два зимних сада, музыкальный и спортивный залы, изостудия и научная лаборатория. Кроме того, оборудуют кабинеты психолога, дефектолога и логопеда.
Специалисты уже полностью сделали корпус здания. Сейчас они укладывают плитку в санузлах и монтируют вентиляционную систему. На территории планируют обустроить прогулочные веранды, а еще зоны для игр и занятий физкультурой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.