В Пуровском районе Ямала завершают строительство двух детских садов

В частности, в учреждении Ханымея строители приводят в порядок фасад здания. Также они приступили к внутренним работам, включая отделку помещений и установку электрощитового оборудования. Помимо этого, завершается монтаж вентиляции, водоснабжения, отопления и канализации. Еще мастера занимаются благоустройством прилегающей территории — там сделают ограждение и пешеходные зоны, разместят игровые площадки. Отметим, что новый детский сад рассчитан на 240 мест.