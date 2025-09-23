Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Элисте прошла ярмарка калмыцких мастеров

Мероприятие на площади Победы организовали в честь Дня города.

Ярмарка калмыцких мастеров состоялась 20 сентября в Элисте в честь Дня города, сообщили в министерстве экономики и торговли республики. Мероприятие организовали специалисты регионального центра «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ярмарка прошла на площади Победы. Местные умельцы представили там уникальные изделия ручной работы, среди которых сувениры, одежда, ювелирные украшения, калмыцкие сладости и многое другое.

«Мы рады предоставить возможность заявить о себе, презентовать свои новые товары и получить хорошую прибыль нашим предпринимателям», — отметили в центре «Мой бизнес» Республики Калмыкии.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.