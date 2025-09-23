В Элисте прошла ярмарка калмыцких мастеров

Ярмарка калмыцких мастеров состоялась 20 сентября в Элисте в честь Дня города, сообщили в министерстве экономики и торговли республики. Мероприятие организовали специалисты регионального центра «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Ярмарка прошла на площади Победы. Местные умельцы представили там уникальные изделия ручной работы, среди которых сувениры, одежда, ювелирные украшения, калмыцкие сладости и многое другое.
«Мы рады предоставить возможность заявить о себе, презентовать свои новые товары и получить хорошую прибыль нашим предпринимателям», — отметили в центре «Мой бизнес» Республики Калмыкии.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.