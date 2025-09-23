В Японии прошли успешные испытания электромагнитной рельсовой пушки

Пушка была установлена на экспериментальном судне Asuka Морских сил самообороны Японии. Как сообщается, испытания проходили в июне — июле этого года. Впервые пушка использовалась для нанесения удара по другому кораблю на большом расстоянии. Скорость полета электромагнитного заряда составила порядка 2,3 км в секунду. Более подробную информацию о том, как продемонстрировала себя рельсовая пушка в ходе испытаний, обещают представить в ноябре этого года.