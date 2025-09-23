В Санкт-Петербурге 90% летнего турпотока составили внутренние туристы

Как уточнили «Ъ-СПб» в комитете по развитию туризма, 5,6 млн — туристы из России. Оставшиеся 400 тыс. — гости из стран СНГ, Китая, Турции, Индии, Ирана и Саудовской Аравии.
Что касается россиян, то чаще всего Петербург посещали туристы из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новгородской, Мурманской и Псковской областей.
В комтрансе подчеркнули, что в этом году для развития туризма в низкий сезон запустят проект «Сезон премьер». Концепция призвана доказать, что город на Неве не ограничивается период белых ночей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург может получить от кабинета министров РФ казначейский кредит на 13,1 млрд рублей. Средства планируют потратить на развитие туристической отрасли.