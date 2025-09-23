В кузбасском Ленинске-Кузнецкe отремонтируют поликлинику на улице Суворова

Поликлинику на улице Суворова в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области — Кузбасса отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
«Сейчас в разгаре ключевой этап — монтаж современного фасада. Строители завершили все подготовительные работы: здание полностью готово под обшивку сайдингом», — рассказал главный врач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары Евгений Ещин.
Еще специалисты заменили все окна в поликлинике на современные пластиковые. Эти и другие обновления позволят создать комфортные условия для пациентов учреждения. Медицинскую помощь там получают около 18,5 тыс. жителей населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.