«Результата его деятельности я не вижу». Лукашенко сказал проконтролировать деятельность одного из вице-премьеров Беларуси

Лукашенко потребовал взять на жестокий контроль работу одного из вице-премьеров.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на жестокий контроль работу одного из вице-премьеров, сообщила пресс-служба президента.

В частности, глава страны сказал о своем недовольстве деятельностью вице-премьера, который отвечает за работу агропромышленного комплекса.

Напомним, в июне 2024-го Юрий Шулейко был назначен вице-премьером по вопросам АПК.

А сейчас Александр Лукашенко обратил внимание на недостаточность в агропромышленном комплексе восстановления объемов производства свинины.

— По свинине когда мы выровняемся? — задал президент вопрос премьер-министру Александру Турчину на совещании.

Белорусский премьер пояснил, что с сентября в хозяйствах Беларуси начали заполнять ското-места. И отметил, что в Минской области по итогам сентября рост производства свинины составит 136%.

Александр Лукашенко при этом поручил проконтролировать работу вице-премьера, отвечающего за вопросы АПК.

— Надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, — Шулейко — взять на жестокий контроль, — дал глава республики поручение премьеру.

Белорусский президент добавил, что недоволен работой вице-премьера и пока не видит результата его деятельности.

— А это его вопрос — в производстве контроль (он должен видеть) и особенно продажи — экспорт. Вице-премьер за это отвечает, — констатировал глава Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал премьер-министру Турчину про вопрос номер один в Беларуси.

А еще белорусский президент назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.

