Перебои с водой в Омской области заинтересовали Следком

В Нововаршавском районе Омской области проверяют информацию о нарушении прав местных жителей из-за перебоев с водой.
Сообщения о проблеме появились в соцсетях: в селе Черлакское ограничено водоснабжение. По предварительным данным, перебои связаны с поломкой водозаборной скважины. Жителям подают техническую воду, но её не хватает даже для базовых нужд. При этом, как отмечается, администрация района не принимает мер для решения проблемы.
Следственное управление СК по Омской области начало доследственную проверку. Следователи намерены установить причины сложившейся ситуации и дать оценку действиям должностных лиц по статье 215.1 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»). По итогам проверки примут процессуальное решение.