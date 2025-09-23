Перебои с водой в Омской области заинтересовали Следком

Сообщения о проблеме появились в соцсетях: в селе Черлакское ограничено водоснабжение. По предварительным данным, перебои связаны с поломкой водозаборной скважины. Жителям подают техническую воду, но её не хватает даже для базовых нужд. При этом, как отмечается, администрация района не принимает мер для решения проблемы.