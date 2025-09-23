Покупатели смогут подтвердить возраст через Max в «Пятерочке» и «Перекрестке»

«Подтвердить возраст с помощью мессенджера при покупке продукции 18+ можно в “Пятерочках” и “Перекрестках”. Технология в рамках пилотного проекта внедрена на кассах самообслуживания в магазинах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области», — сказано в сообщении.
На данный момент применить цифровой ID можно в 23 магазинах Х5 Group — в 18 «Пятерочках» и пяти «Перекрестках». В дальнейшем количество магазинов может увеличиться, отметили в пресс-службе.
Для подтверждения покупки товаров с возрастным ограничением через Max пользователям необходимо создать цифровой ID в профиле мессенджера, затем отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания, нажать на кнопку «Подтвердить возраст через Max» и поднести QR-код цифрового ID к считывателю, сказано в сообщении.
Для создания цифрового ID необходимо обновить приложения Max и Госуслуги до последней версии, после выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», затем дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн, сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов, поделились эксперты.
Max запустил возможность создания цифрового ID в пилотном формате 15 сентября. Цифровой ID — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера.