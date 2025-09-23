Покупатели смогут подтвердить возраст через Max в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Для создания цифрового ID необходимо обновить приложения Max и Госуслуги до последней версии, после выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать», затем дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн, сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов, поделились эксперты.