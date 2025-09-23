В Белгороде завершается реконструкция парка «Берега»

Специалисты завершают реконструкцию парка «Берега» в Белгороде в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
На общественной территории смонтировали прогулочные террасы над водой. А со стороны клуба закаливания обустраивают еще одно пространство для отдыха. Помимо этого, для комфорта участников клуба там сделают открытый бассейн с оборудованным спуском для маломобильных посетителей.
Еще одним важным элементом парка станет новый пешеходный мост. Он соединит левый и правый берега в единый круговой маршрут.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.