Создан алгоритм для защиты криптовалютных проектов от мошенников

Как объясняет Саплин, разработанный им подход направлен на борьбу с так называемыми сибил-кошельками. Они создаются одним и тем же лицом для многократного получения вознаграждений в рамках так называемых эйрдропов. Они представляют собой особый класс рекламных акций криптопроектов, в рамках которых организаторы этих финансовых инструментов бесплатно раздают цифровые активы на первых этапах развития новых криптовалют.