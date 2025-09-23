На расширенной коллегии КСП Иркутской области обсуждалось строительство школ

По данным проверки использования на эти цели бюджетных средств в 2023—2024 годах, которую провела КСП, в Приангарье есть несколько школ и детских садов, чье строительство продолжается уже несколько лет и до сих пор не закончено. Это школы в поселке Мамакан и в Слюдянке, две неоконченных школы в Иркутске — на ул. Багратиона и № 75, а также школа-сад в деревне Евдокимова и детский сад в Тулуне.