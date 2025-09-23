На расширенной коллегии КСП Иркутской области обсуждалось строительство школ

Состоялась расширенная коллегия контрольно-счетной палаты Иркутской области. Главной темой для обсуждения стала эффективность использования субсидий, выделяемых муниципалитетам из областного бюджета на строительство учреждений образования, а именно — школ.
По данным проверки использования на эти цели бюджетных средств в 2023—2024 годах, которую провела КСП, в Приангарье есть несколько школ и детских садов, чье строительство продолжается уже несколько лет и до сих пор не закончено. Это школы в поселке Мамакан и в Слюдянке, две неоконченных школы в Иркутске — на ул. Багратиона и № 75, а также школа-сад в деревне Евдокимова и детский сад в Тулуне.
Аудитор КСП Елена Петрова.
По словам аудитора Елены Петровой, основная причина появления таких долгостроев — длительные сроки подготовки проектной документации и прохождения госэкспертизы, а так же недобросовестность подрядчиков и особенности некоторых территорий, куда непросто доставить стройматериалы.
— Мы ежегодно проводим колоссальную работу над проектом бюджета, боремся за каждый объект, чтобы в любом уголке Иркутской области дети учились в достойных условиях, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. — Такую задачу поставил президент Владимир Путин. И когда строительство школ затягивается на долгое время, ведется с нарушениями, то на это нельзя закрыть глаза. Такие примеры надо детально разбирать, чтобы впредь не допускать таких ошибок.
По мнению спикера областного парламента, выходом из сложившейся ситуации может стать оптимизация механизма выделения средств муниципалитетам. Так, для получения бюджетной субсидии нужно будет выполнить определенные требования, которые должны быть четко сформулированы и закреплены законом. Это поможет так же сделать процесс распределения средств более прозрачным и понятным всем его участникам.
— Каждый участник будет нести ответственность за выполнение установленных условий, что, в свою очередь, повысит эффективность использования бюджетных инвестиций, — подчеркнул Александр Ведерников.
КСП внесла свои предложения в совершенствование подобной работы, например в формировании критериев «зрелости» объектов, которые предлагается включить в реестр для выделения инвестиций.