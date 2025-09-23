Источник: Момотов использовал неприкосновенность судьи для обогащения

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов использовал свои иммунитет и неприкосновенность для капитализации противоправной деятельности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.
Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей.
«Момотов использовал предоставленный ему законом иммунитет и неприкосновенность в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности», — привел собеседник текст иска.