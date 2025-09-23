«5 тысяч за последний ряд»: концерт Лолиты в Магнитогорске отменен, зрители возмущены ценами на билеты

В Магнитогорске отменили концерт Лолиты. Шоу популярной певицы должно было состояться в городском цирке.
— Концерт Лолиты, запланированный на 7 октября на 19:00, отменен, — сообщили в «Городских зрелищных кассах».
Зрителям обещают вернуть деньги за билеты. В соцсетях магнитогорцы жалеют, что не увидят популярную артистку, но одновременно возмущаются высокими ценами.
— Ну куда 5 тысяч на последний ряд, и то быстро кончились, — комментирует горожанка известие об отмене шоу. — И ведь по одному обычно не ходят, надо два билета.
Судя по данным онлайн-касс, стоимость билетов на концерт варьировалась от 4 до 10 тыс. рублей. При этом большая часть мест на цирковых трибунах осталась нераскупленной.
Концерт Лолиты 7 октября в Челябинске остается в афишах. На момент публикации, на него еще не раскуплено более 700 из 2,5 тыс. билетов.