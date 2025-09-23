В Уфе объявили о начале отопительного сезона.

В Уфе 25 сентября стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.
Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено приступить к подаче тепловой энергии потребителям в соответствии с заявками. Отопление в домах начнут включать после истечения пяти дней со среднесуточной температурой ниже +8 градусов.
«Начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, поскольку со дня пуска до времени, когда отопительные приборы прогреются, может пройти до трех суток. Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения», — отмечается в сообщении мэрии.
Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы принимает звонки, в том числе связанные с отоплением, по номеру:
Горячие линии ресурсоснабжающих организаций:
— Уфимские инженерные сети (МУП УИС): 8−800−250−52−80;
— «БашРТС»: 8−800−511−30−15.