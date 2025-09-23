В Уфе объявили о начале отопительного сезона.

«Начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально, поскольку со дня пуска до времени, когда отопительные приборы прогреются, может пройти до трех суток. Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения», — отмечается в сообщении мэрии.