Опасные химикаты найдены в почве в Нижегородской области

Отмечается, что бензапирен — это опасное вещество первого класса опасности, которое может вызывать онкологические заболевания и проникает в организм через кожу, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, плаценту. Попадая в окружающую среду, это вещество проникает в растения, которые в дальнейшем могут служить кормом для скота.