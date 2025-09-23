Ричмонд
Опасные химикаты найдены в почве в Нижегородской области

В одном из образцов почвы специалисты обнаружили превышение концентрации опасного вещества бензапирена.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели проверку и выявили в почве опасные химикаты в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Согласно информации, специалисты проводили проверку с 9 по 19 сентября. В одном из образцов почвы было выявлено превышение концентрации опасного вещества бензпирена. Данные по результатам проверки были внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА».

Отмечается, что бензапирен — это опасное вещество первого класса опасности, которое может вызывать онкологические заболевания и проникает в организм через кожу, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, плаценту. Попадая в окружающую среду, это вещество проникает в растения, которые в дальнейшем могут служить кормом для скота.