Генпрокуратура требует изъять 95 объектов недвижимости у главы Совета судей Виктора Момотова

Надзорное ведомство утверждает, что Момотов, «в нарушение антикоррупционных запретов, использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов, легализации недвижимости, возводимой с нарушением законодательства, и вовлекал в эту деятельность подчиненные ему судебные органы». Всего, по версии следствия, при его «корыстном содействии» через суды было легализовано 11 таких объектов в различных регионах.