Генпрокуратура требует изъять 95 объектов недвижимости у главы Совета судей Виктора Момотова

В Останкинский суд Москвы направлен антикоррупционный иск от Генпрокуратуры, требующий изъять 95 объектов недвижимости, оформленных на других лиц, но фактически связанных с главой Совета судей РФ Виктором Момотовым. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет газета «Коммерсантъ», в иске указывается, что Виктор Момотов вступил в сотрудничество с Андреем Марченко, владельцем сети отелей Marton, которого называют «краснодарским представителем криминалитета». Вместе они, по данным надзорного ведомства, развивали бизнес в Москве и других регионах, включая Краснодарский край, Ростовскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Калининградскую области.
В 2010 году Момотов и Марченко совместно получили земельный участок в Ростовской области, на котором впоследствии построили 10-этажную гостиницу «Marton Седова».
Надзорное ведомство утверждает, что Момотов, «в нарушение антикоррупционных запретов, использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов, легализации недвижимости, возводимой с нарушением законодательства, и вовлекал в эту деятельность подчиненные ему судебные органы». Всего, по версии следствия, при его «корыстном содействии» через суды было легализовано 11 таких объектов в различных регионах.
На Андрея Марченко и аффилированных с ним лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект, предназначенные для гостиниц, банных комплексов и кальянных. На их основе создана сеть из 40 бизнес-отелей Marton, общая стоимость которых превышает 9 миллиардов рублей.
Помимо участия в незаконном предпринимательстве, Момотова и партнера также обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 миллионов рублей.