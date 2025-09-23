Отопительный сезон начнется в Уфе уже послезавтра

В администрации напоминают, что начало подачи тепла не означает его мгновенного появления в батареях. С момента пуска теплоносителя до полного прогрева отопительных приборов во всех квартирах может пройти до трех суток. Жителям верхних этажей рекомендовано обеспечить доступ представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы отопления.