Отопительный сезон начнется в Уфе уже послезавтра

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 25 сентября. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
Согласно документу, руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено приступить к подаче тепловой энергии потребителям в соответствии с поданными заявками. Отопление в жилых домах начнут включать после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет стабильно держаться ниже +8 градусов.
В администрации напоминают, что начало подачи тепла не означает его мгновенного появления в батареях. С момента пуска теплоносителя до полного прогрева отопительных приборов во всех квартирах может пройти до трех суток. Жителям верхних этажей рекомендовано обеспечить доступ представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы отопления.
Для решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона, ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы принимает звонки круглосуточно по номеру 8 (347) 277−09−11. Также работают горячие линии ресурсоснабжающих организаций: МУП «Уфимские инженерные сети» (8−800−250−52−80) и «БашРТС» (8−800−511−30−15).
