Источник: Момотов пресекал попытки оспорить нарушения сети его отелей

Момотов пресекал попытки местных властей оспорить нарушения сети его отелей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов «пресекал на уровне судов» попытки местных властей оспорить незаконные действия, связанные с его отельным бизнесом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.

Генпрокуратура направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.

«Гостиницы введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресечены Момотовым В. В. на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону (краснодарского представителя криминалитета — ред.) Марченко А. В.», — цитирует собеседник материалы иска.