В Екатеринбурге задержали крупного бизнесмена Алексея Боброва

Также известно о задержании и.о. гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и экс-руководителя этой компании Антона Боликова. По данным источника, поводом для задержания Носкова и Боликова стало дело о мошенничестве. Оно может касаться хищения бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. По информации источников, знакомых с ситуацией, задержанные Боликов и Носков уже допрошены.