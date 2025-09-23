Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге задержали крупного бизнесмена Алексея Боброва

Силовики задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва, который проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии крупных коммунальных активов по всему Уралу, сообщил источник «Ъ-Урал».

Источник: Коммерсантъ

В Москве проведены обыски по месту жительства и офисах бенефициаров АО «Облкомунэнерго», АО «ОТСК».

Алексея Боброва правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по ст. 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и Татьяна Черных: она имеет доли в нескольких компаниях Артема Бикова и Алексея Боброва, которые хотят изъять в доход государства.

Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия.

Также известно о задержании и.о. гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и экс-руководителя этой компании Антона Боликова. По данным источника, поводом для задержания Носкова и Боликова стало дело о мошенничестве. Оно может касаться хищения бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. По информации источников, знакомых с ситуацией, задержанные Боликов и Носков уже допрошены.

Новость дополняется.