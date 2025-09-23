Ричмонд
Белгидромет предупредил о заморозках до −3°С — их принесёт антициклон из Швеции

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) в ночь на четверг, 25 сентября, объявил штормовое предупреждение. Причиной стали не ливни и не снегопады (пока что), а заморозки во многих районах республики.

Источник: Смартпресс

Согласно информации синоптиков, в ночь на четверг по всей Беларуси ожидается понижение температуры до 0.. −3°С, а в Минске — заморозки до 0..-2°С. Аналогичная ситуация сложится и в тёмное время суток в пятницу, 26 сентября. Всё тот же холод, всё тот же мороз.

Тем временем авторы тематического Telegram-канала Nadvorie отметили: «Наиболее холодная ночь будет с 25 на 26 сентября: модель (канадская прогностическая модель канадской модели GEM. — Прим. Ред.) ожидает по северо-западу Беларуси морозцы от −2 до −4°С». Дальше начнет теплеть.

А чего ждать днём?

В Белгидромете сообщили, что 25—26 сентября погоду в стране будет определять холодный антициклон, центр которого сместится с юга Швеции на побережье Латвии.

В четверг днём, 25 числа, будет преимущественно без осадков, а температура поднимется до максимальных +10..+16°С. В то же время в пятницу в светлое время суток воздух прогреется до +12..+17°С. Учитывая стремительное похолодание, синоптики порекомендовали «не оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию».