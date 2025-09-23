Белгидромет предупредил о заморозках до −3°С — их принесёт антициклон из Швеции

Согласно информации синоптиков, в ночь на четверг по всей Беларуси ожидается понижение температуры до 0.. −3°С, а в Минске — заморозки до 0..-2°С. Аналогичная ситуация сложится и в тёмное время суток в пятницу, 26 сентября. Всё тот же холод, всё тот же мороз.