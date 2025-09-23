Белгидромет предупредил о заморозках до −3°С — их принесёт антициклон из Швеции

Согласно информации синоптиков, в ночь на четверг по всей Беларуси ожидается понижение температуры до 0.. −3°С, а в Минске — заморозки до 0..-2°С. Аналогичная ситуация сложится и в тёмное время суток в пятницу, 26 сентября. Всё тот же холод, всё тот же мороз.
Тем временем авторы тематического Telegram-канала Nadvorie отметили: «Наиболее холодная ночь будет с 25 на 26 сентября: модель (канадская прогностическая модель канадской модели GEM. — Прим. Ред.) ожидает по северо-западу Беларуси морозцы от −2 до −4°С». Дальше начнет теплеть.
А чего ждать днём?
В Белгидромете сообщили, что
В четверг днём, 25 числа, будет преимущественно без осадков, а температура поднимется до максимальных +10..+16°С. В то же время в пятницу в светлое время суток воздух прогреется до +12..+17°С. Учитывая стремительное похолодание, синоптики порекомендовали «не оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию».