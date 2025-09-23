Ученый Ильгисонис: медицинские ускорители должны производиться серийно

«Необходим переход к серийному производству ускорителей для медицинских целей. Одновременно с развитием техники расширяется и спектр ее применения. Необходимо подчеркнуть, что область возможного применения ускорителей весьма широка. Помимо медицины, это промышленность, обработка материалов, машиностроение, специальный неразрушающий контроль, обработка семенного материала и продукции в сельском хозяйстве», — сказал в своем выступлении ученый.