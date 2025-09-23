«Чтобы не было тут никакой ревности». Лукашенко сказал, почему Турчин не должен ревновать к экс-премьеру Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал премьер-министру Беларуси Александру Турчину не ревновать к экс-премьеру Роману Головченко, сообщает пресс-служба президента.
В частности, белорусский лидер заявил, что поручил Нацбанку сформировать группу для анализа ситуации в экономике. И предупредил премьер-министра, что это не должно вызвать его ревность.
— Хочу, чтобы вы знали, чтобы не было тут никакой ревности, — отметил он.
Лукашенко назвал главу Нацбанка Головченко молодым, опытным и образованным человеком. И сказал, что группа Нацбанка должна помочь анализу ситуации в экономике параллельно с Комитетом госконтроля.
— Чтобы они меня информировали и анализировали ситуацию в экономике, — пояснил глава республики премьеру.
И заметил, что создание в Нацбанке специальной группы не должно вызвать обид правительства.
— Поэтому без всяких обид, — указал глава государства.
Лукашенко рассказал, что ранее попросил об этом Головченко, сказав также, что именно он будет руководить этой группой Нацбанка, а затем объективно анализировать и докладывать президенту о ситуации в экономике. Еще он заметил, что данные также будет передавать и премьер-министру страны.
— Мое впечатление — это одно. А то — специалисты. Это, конечно, не закрытая будет информация. Премьер должен ее видеть и будет видеть, — заключил президент Беларуси.
Напомним, ранее Александр Лукашенко собрал 255 человек на совещание по банковской системе Беларуси.
Также глава государства сказал проконтролировать деятельность одного из вице-премьеров Беларуси: «Результата его деятельности я не вижу».
Кроме того, белорусский лидер сказал премьер-министру Турчину про вопрос номер один в Беларуси.