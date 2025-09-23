В Татарстане определили норму затрат на горячее питание младших классов

Согласно тексту распоряжения, нормативная затрата на горячее питание для обучающихся в начальной школе составит 77, 76 рублей в 2026 году, а в 2027 и 2028 — 80,87 и 81,4 рубля соответственно.
Кабинет министров РТ утвердил нормативные затраты из бюджета республики по обеспечению бесплатным горячим питанием для обучающихся в начальной школе на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годов. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кабмина РТ.
Согласно тексту распоряжения, нормативная затрата на горячее питание для обучающихся в начальной школе составит 77, 76 рублей в 2026 году, а в 2027 и 2028 — 80,87 и 81,4 рубля соответственно.
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.