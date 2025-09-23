В Татарстане определили норму затрат на горячее питание младших классов

Кабинет министров РТ утвердил нормативные затраты из бюджета республики по обеспечению бесплатным горячим питанием для обучающихся в начальной школе на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годов. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кабмина РТ.