Две омские школы получат современный дизайн-проект от молодых дизайнеров

Проекты для школы № 63 и № 86 будут созданы в рамках федеральной инициативы «Школа мечты».

Источник: Комсомольская правда

Студенты ОмГТУ разработают дизайн-проекты для двух омских школ в рамках федерального проекта «Школа мечты». Под руководством кураторов они займутся разработкой дизайн-проектов для школ № 63 и № 86 города Омска. Сегодня о проекте рассказали в пресс-службе вуза.

Как рассказали в университете, школы, вошедшие в проект ждет капитальный ремонт. А значит, дизайнерские решение вполне могут быть реализованы на практике благодаря творчеству омских студентов. Их ждет насыщенная программа: образовательный курс по социальному дизайну, марафон соучаствующего проектирования, открытые разборы проектов и акселерационная программа.

«Школа мечты» — это уникальная возможность для молодых людей стать творцами будущего, формируя образовательную среду, которая будет вдохновлять и развивать новые поколения. Соучаствующее проектирование закладывает стандарты взаимодействия, сопричастности и ответственности, которые способствуют гармоничному развитию общества", — отметила лидер проекта Наталья Кравченко.

В новом сезоне проект охватывает 50 регионов России, объединяя более 1000 студентов из 55 вузов и 35 колледжей. Участники создадут дизайн-проекты для 123 школ и 28 детских садов, участвующих в программе капитального ремонта. Инициатива была запущена Общественной палатой РФ с целью повышения качества школьной среды. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, партии «Единая Россия», Российского общества «Знание» и Движения Первых.

