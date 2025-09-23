Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У самолета до Уфы случилась неисправность в аэропорту в Минеральных Водах

У авиарейса Минеральные Воды — Уфа возникли неполадки в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

У самолета до Уфы случилась неисправность в аэропорту в Минеральных Водах. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Инцидент произошел ночью в минувший четверг — 18 сентября. Воздушному судну пришлось с места запуска вернуться на стоянку по технической причине, какой именно — не уточняется. Отмечается, что в тот момент метеорологические условия были хорошие.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.