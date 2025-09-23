У самолета до Уфы случилась неисправность в аэропорту в Минеральных Водах. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Инцидент произошел ночью в минувший четверг — 18 сентября. Воздушному судну пришлось с места запуска вернуться на стоянку по технической причине, какой именно — не уточняется. Отмечается, что в тот момент метеорологические условия были хорошие.
