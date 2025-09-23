Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма

По его словам, несмотря на сложности нововведений, все процедуры приема документов и проведения вступительных испытаний были выполнены своевременно, а конкурс среди поступающих побил все рекорды.
«В этом году мы обошлись без всяких дополнительных наборов, все места были закрыты в основном приеме», — отметил Курьянов.
В этом году в КФУ наблюдается рост интереса абитуриентов из других регионов России: 657 студентов были зачислены из 72 субъектов страны, включая Краснодарский и Ставропольский края, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику. Выросло и число поступающих из Москвы — 31 человек.
Ректор подчеркнул, что традиционно самым высоким спросом пользуются направления стоматологии, медиакоммуникации и международных отношений. Так, конкурс на стоматологию составил 333 человека на место, а на международные отношения — 186 человек на место. При этом полностью были закрыты все бюджетные места в академии строительства и агротехнологической академии.
Первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин отметил высокий интерес к инженерным, строительным и сельскохозяйственным направлениям.
«У нас сельхоз набралось замечательно, хотя в прошлом году был недобор. Строительные направления закрылись с первого раза с большим конкурсом, инженерные — также. На судовождение и программную инженерию конкурс был особенно высок», — сказал он.
Также значительный интерес к поступлению в этот вуз проявили абитуриенты из Москвы, что связано с удобством подачи документов через систему Госуслуг, отметил Ярыгин. В СевГУ поступили студенты из 81 региона России и из стран Африки и Азии.
По словам первого проректора Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелики Лучинкиной, высокий конкурс наблюдался и на педагогических направлениях, а также по новым программам бакалавриата, таким как этническая журналистика.
«Средний балл ЕГЭ абитуриентов остается высоким, многие набрали свыше 200 баллов. Это позволяет университетам делать ставку на сильный контингент будущих преподавателей и ученых», — отметила Лучинкина.
Все представители вузов отмечают успех комплексной работы с абитуриентами, включая подготовку в инженерных классах и профориентационные программы. Благодаря им обеспечивается высокий уровень знаний поступающих и формируется долгосрочный интерес к крымским университетам.
Ранее сообщалось, что в этом году для студентов России предусмотрено более 1,4 миллиона бюджетных мест. Приемная кампания прошла в более 1,2 тысячи вузах и почти в 4 тысячах колледжах.