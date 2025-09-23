На проспекте Победы посыпалась брусчатая дорога, которую уложили два месяца назад

В Калининграде на проспекте Победы посыпалась брусчатая дорога, которую уложили менее двух месяцев назад. О том, что брусчатка вываливается, рассказал «Комсомолке» местный житель Александр Панфилов.
Речь идет об участке проспекта напротив кирхи Святого Адальберта, в которой теперь действует православный храм Архангела Михаила. С проезжей части убрали трамвайные пути и уложили брусчатку. Но, как оказалось, не очень качественно — камни посыпались.
По словам Александра, официально работы на этом участке завершают только в декабре. Так что есть шанс, что камни поставят на место.