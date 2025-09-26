Опрос: ограничения на продажу алкоголя. Крым

Правила продажи алкоголя регулируются Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Региональные власти могут устанавливать свои правила.
В Крыму время запрета на продажу алкоголя — с 23:00 до 10:00. В некоторые праздничные дни федерального или регионального масштаба действует круглосуточный запрет на продажу спиртного.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой сокращения времени розничной торговли алкоголя. Сейчас на федеральном уровне продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 23:00.
В рамках инициативы предлагается вернуть советский режим продажи алкоголя — с 11:00 до 19:00. Чтобы россияне успели адаптироваться, часы продажи предлагается сокращать постепенно — на один час в год. Например, с 9:00 до 22:00, в следующий год с 10:00 до 21:00 и так далее, пока продажа не будет ограничена интервалом с 11:00 до 19:00.
Также рассматривается возможность запрета на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением заведений общественного питания. Дополнительно Рыбальченко предлагает ограничить продажу спиртного в заведениях, где собираются преимущественно семьи с детьми.
По мнению сторонников инициативы, такие меры помогут сократить потребление алкоголя, снизить уровень смертности и уменьшить число отравлений и правонарушений, связанных с употреблением спиртного.