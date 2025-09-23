Дорогу у Дома министерств перекроют в Астане

Речь идет о пересечении улицы Д. Кунаева и проспекта Мангилик ел.
В связи с ремонтом дороги с 21:00 23 сентября до 07:00 24 сентября данный участок будет полностью перекрыт, сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.
«Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — сообщили в управлении.