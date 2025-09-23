Ричмонд
Государственное юридическое бюро появится в Ростовской области до конца осени

Юрий Слюсарь учредил Государственное юридическое бюро Ростовской области.

Губернатор Юрий Слюсарь подписал постановление о создании Государственного юридического бюро Ростовской области. Решение было принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы донского региона.

Новая организация будет оказывать бесплатную юридическую помощи жителям Дона. Кроме того, в задачи бюро войдет правовое информирование и просвещение граждан.

Формирование учреждения должны завершить до конца осени. Это позволит бюро начать полноценную работу в установленные сроки.

Курировать деятельность юридического бюро будет первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скоков.

