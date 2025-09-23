Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин не сомневается, что ЛНР не подведет

Путин заявил Пасечнику, что нисколько не сомневается, что ЛНР не подведет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что нисколько не сомневается, что ЛНР не подведет.

Во вторник президент встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Руководитель региона, подытоживая свой доклад, выразил благодарность президенту, правительству и народу России за поддержку, которая оказывается ЛНР.

«Когда мы вместе, когда мы едины, я думаю, нет для нас нерешаемых задач. Спасибо большое. Мы не подведем, Владимир Владимирович», — сказал Пасечник.

«Я не сомневаюсь нисколько», — сказал Путин в свою очередь.