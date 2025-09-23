Путин не сомневается, что ЛНР не подведет

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что нисколько не сомневается, что ЛНР не подведет.
Во вторник президент встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Руководитель региона, подытоживая свой доклад, выразил благодарность президенту, правительству и народу России за поддержку, которая оказывается ЛНР.
«Когда мы вместе, когда мы едины, я думаю, нет для нас нерешаемых задач. Спасибо большое. Мы не подведем, Владимир Владимирович», — сказал Пасечник.
«Я не сомневаюсь нисколько», — сказал Путин в свою очередь.