СМИ: Эрдоган призвал НАТО строить отношения с Россией и Украиной по модели Турции

В статье подчеркивается, что в коммерческом плане Россия и Турция и Украина и Турция находятся во взаимной зависимости. Ишик напоминает о тесном сотрудничестве Анкары и Москвы в нефтегазовой сферы, области атомной энергетики и вооружений, а также о сотрудничестве Анкары и Киева в сфере сельского хозяйства, в области обороны, электрооборудования и двигателей. К тому же Турция «владеет ключами» к проливам Босфор и Дарданеллы, которые имеют жизненно важное коммерческое и военное значение для России, пишет он.