СМИ: Эрдоган призвал НАТО строить отношения с Россией и Украиной по модели Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в интервью американскому каналу Fox News заявил, что НАТО следует брать пример с Турции в отношениях с Россией и Украиной.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

НАТО могла бы использовать турецкую модель (взаимоотношений с Россией). Я думаю, что НАТО следует использовать модель, которую мы используем (в отношениях) как с Россией, так и с Украиной — там мы работаем над моделью мира.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

На его взгляд, такой подход поможет разрядить обстановку и найти пути урегулирования затянувшихся конфликтов, в том числе украинского кризиса. В интервью он также подчеркнул необходимость создавать баланс доверия.

Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими со дня нашей первой встречи. Это не означало плохих отношений с Владимиром Зеленским. Мы всегда старались поддерживать мирный процесс с обеими сторонами.

Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Турция как член НАТО, поддерживающий отношения с Россией и Украиной, представляет собой уникального геополитического игрока, считает Йорюк Ишик, геополитический аналитик Института Ближнего Востока.

По его словам, Эрдоган, балансируя между Россией, Украиной и НАТО, позиционирует себя как посредника в российско-украинском конфликте и пытается утвердить Турцию в качестве стороны, принимающей решения в регионе, и восстановить отношения с традиционными союзниками по ЕС.

В статье подчеркивается, что в коммерческом плане Россия и Турция и Украина и Турция находятся во взаимной зависимости. Ишик напоминает о тесном сотрудничестве Анкары и Москвы в нефтегазовой сферы, области атомной энергетики и вооружений, а также о сотрудничестве Анкары и Киева в сфере сельского хозяйства, в области обороны, электрооборудования и двигателей. К тому же Турция «владеет ключами» к проливам Босфор и Дарданеллы, которые имеют жизненно важное коммерческое и военное значение для России, пишет он.

При этом Турция, по мнению автора, остается одним из наиболее значительных участников миссий НАТО от Балтики до Средиземного и Черного морей, а Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара без колебаний выполнит свои обязательства в рамках альянса. Турецкий президент продолжает опираться на традиционных союзников по ЕС и НАТО, чтобы еще больше утвердить Турцию в качестве регионального центра принятия решений и власти, делает вывод Ишик.

