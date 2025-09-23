Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 24 сентября 2025 года

Отключение горячей воды в Иркутске с 24 сентября 2025 года коснется Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, по нескольким адресам пройдут ремонтные работы, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
— Проведём ремонт тепловой сети по ул. Дзержинского, 60/1, Свердлова, 17, Лермонтова, 94, Алмазная, 2, — уточняется в сообщении.
В Октябрьском районе тепла и горячей воды не будет с 9 утра до 17 вечера, а в Свердловском удобства включат на час раньше.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.
