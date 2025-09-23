Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 24 сентября 2025 года

Горячую воду отключат в Октябрьском и Свердловском округах Иркутска 24 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске с 24 сентября 2025 года коснется Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, по нескольким адресам пройдут ремонтные работы, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

Отключение горячей воды в Иркутске с 24 сентября 2025 года.

— Проведём ремонт тепловой сети по ул. Дзержинского, 60/1, Свердлова, 17, Лермонтова, 94, Алмазная, 2, — уточняется в сообщении.

В Октябрьском районе тепла и горячей воды не будет с 9 утра до 17 вечера, а в Свердловском удобства включат на час раньше.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на Байкале 53-летнний мужчина выловил омуля на 50 тысяч рублей.