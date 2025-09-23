Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР

«В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда “Защитники Отечества”, который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее», — сказал Пасечник.