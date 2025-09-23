Ричмонд
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР

Пасечник: в ЛНР в 2025 году оказали меры поддержки 12 тысячам участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Различные меры поддержки в ЛНР в 2025 году были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В 2025 году различные меры поддержки были оказаны 12 тысячам участников СВО и их родственникам. В сентябре мы открыли новый офис фонда “Защитники Отечества”, который, скажем так, более адаптирован под наших военных, под наших ребят: пандусы, передвижения всевозможные, перила и так далее», — сказал Пасечник.