«В Большом Исакове», но «в Мамоново»: 11 названий мест в Калининградской области, которые часто пишут неправильно

Зато тут буква «и» совершенно лишняя. Микрорайон Калининграда получил своё название в память о знаменитом лётчике Валерии Чкалове. При быстрой речи два согласных в начале слова заставляют некоторых вставлять между ними коротенький гласный призвук, то ли [и], то ли [е], и в слове появляется дополнительный слог. Так произносить как будто удобнее. Но на письме нужно учесть, что правильно — только «Чкаловск».