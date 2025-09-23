«В Большом Исакове», но «в Мамоново»: 11 названий мест в Калининградской области, которые часто пишут неправильно

Журналисты нередко получают возмущённые комментарии: «Исправьте срочно заголовок! Правильно — не в Малом Исакове, а в пос. Малое Исаково!» «Клопс» решил разобраться с этой проблемой. Как писать и произносить названия городов и посёлков в Калининградской области, рассказала филолог, редактор, член Союза российских писателей Екатерина Сокольцева.
В Большом (Малом) Исакове или в посёлке Большое Исаково?
Сегодня многим кажется, что склонять топонимы (так лингвисты называют географические объекты) на -о и -е — ужасное дурновкусие и просто безграмотность. В Калининградской области таких мест хватает, поэтому споры вспыхивают часто. Люди возмущаются, что «жертвы ЕГЭ» якобы придумали изменять по падежам слова, которые должны быть незыблемы!
На самом деле такие названия попали в самую гущу языкового процесса. Именно их склоняемые формы — это исконные варианты. Чтобы себя проверить, припомните только стихотворную строчку: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» — и всё встанет на свои места! Как видите, Лермонтов уже без малого 200 лет назад преспокойно его склонял.
Но язык меняется. Категория склонения сейчас, в XXI веке, некоторые свои позиции сдаёт. Попробуйте-ка без запинки произнести вслух: «Я горжусь своими 56 734 достоинствами»? Легко ли это? Большинству уже не очень. А в магазине продаётся йогурт «со вкусом клубника-банан» (а не «со вкусом клубники и банана»), и никого это не смущает.
Вот и топонимы на -о и -е испытывают сильное влияние этой тенденции. А на неё наслаивается ещё и распространение канцелярских оборотов, делового стиля, который требует писать перед названием обозначение: город это, село или деревня. Но за пределами документа это необязательно.
В бытовой речи, в литературе и в СМИ строгая норма по-прежнему одна: названия на -ово, -ево, -ино склоняются, если употребляются без родового слова. Однако лингвисты учитывают, что норма уже колеблется. Несклоняемые формы сейчас считаются допустимыми как разговорные. Так что можете выбирать по своему вкусу.
«В Малом Исакове» и в «посёлке Малое Исаково» — одинаково верно, но первый вариант предпочтительнее, если вы пишете не документ.
В Мамоново или в Мамонове?
Тут случай очень похожий, но есть подвох. Дело в том, что это название образовано от фамилии Мамонов.
То есть если мы начнём его изменять по падежам, получится путаница и курьёз. Будет казаться, что события касаются не места, а человека. Поэтому топонимы на -о, образованные от имён собственных, не склоняются. Правильно: «в Мамоново».
В Ладушкино или в Ладушкине?
Город в 28 км юго-западнее Калининграда, центр одноимённого округа, тоже получил своё название в честь конкретного человека, Героя Советского Союза Ивана Ладушкина.
Его правильное наименование — не Ладушкино, а Ладушкин. Окончания «о» нет, поэтому топоним можно и нужно склонять. Правильно: «в Ладушкине».
Второй вопрос, где ставить в этом слове ударение. Есть мнение, что в фамилии героя оно падало на первый слог, хотя в названии города закрепилось на втором. Это не ошибка: в языке такое бывает.
Под Нестеровом или под Нестеровым?
И снова фамилия. Самый восточный город Калининградской области носит своё имя в честь Героя Советского Союза полковника Нестерова. Окончания на -о нет, поэтому уверенно склоняем: у Нестерова, к Нестерову, о Нестерове…
Внимательнее надо быть, когда дело доходит до творительного падежа: там, где фамилия получала бы окончание -ым (мы с Нестеровым), для топонима возможно только -ом. Правильно: «под Нестеровом». Кстати, точно такая же история с Гусевом.
В Пионерском или в Пионерске?
Город-курорт неподалёку от Светлогорска называется Пионерский. В быту это слово часто сокращают. Но в письменном виде откусывать у него окончание не нужно! Правильно: «в Пионерском».
В посёлке Космодемьянское или в микрорайоне Космодемьянского?
А вот тут выбор правильного варианта будет зависеть от того, какой населённый пункт вы имеете в виду. Микрорайон на западе Калининграда носит имя Александра Космодемьянского. А посёлок Космодемьянское находится в Гурьевском районе рядом с Константиновкой. Правильно: оба варианта в зависимости от места.
В Заливине или в Заливном?
Здесь важно учесть два момента. Первый — аналогичный с предыдущим пунктом: Заливино — посёлок в Полесском районе, а Заливное — в Гурьевском. Первое склоняем.
А со вторым есть нюанс: когда топоним по форме совпадает с прилагательным, при склонении иногда сложно определить именительный падеж. Если вам говорят, что побывали в Заливном, то как назывался посёлок: Заливный или Заливное?
Когда название населённого пункта не общеизвестное и можно предположить, что возникнет проблема, желательно употреблять его с родовым словом и не склонять. Правильно: «в Заливине» и «в (посёлке) Заливное».
В Прибрежный или в Прибрежное?
И здесь та же самая ситуация. Здесь два разных места, которые очень часто путают. Чтоб избежать неприятностей, помним, что Прибрежное — посёлок в Гурьевском городском округе, а Прибрежный — посёлок в составе Московского административного района Калининграда. Правильно: «в посёлке Прибрежное» и «в микрорайоне Прибрежный».
На Полоцкого, на Полоцкой или на Полецкого?
Полный набор для тех, кто хочет заблудиться! В Калининграде есть две улицы с похожими названиями, которые накладываются в народном сознании одно на другое.
Запоминаем: улица Полоцкая, где расположен известный рынок, названа в честь города Полоцка. А улица Полецкого, которая пересекает Советский проспект на северо-западе города, — в честь Героя СССР Сергея Полецкого. Правильно: «на Полоцкой» и «на Полецкого».
Амалиенау или Амалинау?
Народное имя квартала с живописной старинной застройкой в Центральном районе Калининграда обычно пишут с буквой «е» в серёдке. Некоторые возражают: это неверно, потому что в немецком языке сочетание букв ie (Amalienau) — это просто обозначение долгого звука «и», никакого «е» там нет.
Но при заимствовании такое с иностранными словами происходит сплошь и рядом. Собственно, и Париж никакой не Париж (Paris), и Вена никакая не Вена (Wien), а уж в Кёбнхавне (да-да, он вообще-то København) Копенгаген даже не всякий опознает.
И в любом случае это название неофициальное, так что сегодня и Амалиенау и Амалинау — варианты равноправные.
В Чкаловске или в Чикаловске?
Зато тут буква «и» совершенно лишняя. Микрорайон Калининграда получил своё название в память о знаменитом лётчике Валерии Чкалове. При быстрой речи два согласных в начале слова заставляют некоторых вставлять между ними коротенький гласный призвук, то ли [и], то ли [е], и в слове появляется дополнительный слог. Так произносить как будто удобнее. Но на письме нужно учесть, что правильно — только «Чкаловск».
Несколько любопытных, но малоизвестных фактов об истории популярных в Калининградской области слов «Клопс» собрал вместе с журналистом Светланой Шунейко.