Суд запретил продажу омского недостроя рядом с «Пятым театром»

Омский арбитражный суд ввел запрет на проведение аукциона по продаже недостроенной гостиницы на улице Красный Путь. Решение принято по ходатайству фирмы «Современные строительные технологии», оспаривающей заниженную, по ее мнению, стоимость объекта в 5 млн рублей. Об этом рассказал 23 сентября omsk.rbc.ru со ссылкой на систему «Электронное правосудие».
Истец потребовал признать недействительным распоряжение местного департамента имущественных отношений об организации торгов. Суд счел ходатайство об обеспечительных мерах обоснованным, поскольку вопрос напрямую касается предмета спора. В итоге представителям ведомства запретили проводить аукцион до того, как будет принято окончательное решение по иску.
Объект площадью 5,9 тысячи м² компания получила в 2006 году, но за 18 лет работы достигла только 8% готовности. В 2024-м арбитраж изъял недострой у собственника для реализации через аукцион. После судебного определения первый замглавы депимущества подписала приказ о приостановке торгов, назначенных на 30 сентября.
