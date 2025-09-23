Суд запретил продажу омского недостроя рядом с «Пятым театром»

Объект площадью 5,9 тысячи м² компания получила в 2006 году, но за 18 лет работы достигла только 8% готовности. В 2024-м арбитраж изъял недострой у собственника для реализации через аукцион. После судебного определения первый замглавы депимущества подписала приказ о приостановке торгов, назначенных на 30 сентября.