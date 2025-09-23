Путь к знаниям: как обеспечивают безопасность детей на дорогах

«Наша семья живет на улице Савушкина уже много лет, мой сын ходит в школу № 46. Мы отвозим ребенка на учебу на машине, и нам важно, чтобы дорога к учебному заведению была безопасной и комфортной. Спасибо дорожникам, которые доказывают, что забота об автомобилистах, жителях нашего города и наших детях — это не просто слова», — поделилась мнением местная жительница Ирина Скворцова.