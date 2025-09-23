Путь к знаниям: как обеспечивают безопасность детей на дорогах

Чаще всего дети бывают либо дома, либо в детском саду, в школе, а потом — в колледже или вузе. А чтобы попасть туда, как правило, пересекают проезжую часть или пользуются транспортом. Важно, чтобы этот маршрут был безопасным. Рассказываем подробнее о том, как в нашей стране обеспечивают безопасность на дороге.
Порядок на улице Школьной.
В этом году в России по нацпроекту улучшат 26 тыс. км дорог. Из них к школам и детским садам ведут свыше 3 тыс. км. На более чем 830 км работы завершены. При этом специалисты не только обновляют дорожное покрытие, но и обустраивают тротуары, устанавливают светофоры, знаки и барьерные ограждения.
«Безопасность детей на дорогах — один из наших ключевых приоритетов. Мы понимаем, насколько важно ее обеспечить в условиях растущего транспортного потока. Для достижения этой цели по национальному проекту “Инфраструктура для жизни” проводится комплексная работа, в том числе по обновлению дорожной сети. Особое внимание уделяется маршрутам к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
К примеру, в столице Амурской области Благовещенске проводят реконструкцию участка улицы Краснофлотской. Там расположены средняя общеобразовательная школа № 5 и спортивная школа № 1. На обновленной дороге обустроят искусственные неровности, которые не дают автомобилям ехать с большой скоростью, регулируемый пешеходный переход, остановку общественного транспорта, стоянку для автомобилей и тротуары. Контролировать движение помогут системы фото- и видеофиксации.
«Безопасность и комфорт людей — наши абсолютные приоритеты. Для их обеспечения ведется масштабная работа как в границах населенных пунктов, так и за их пределами — на региональных и межмуниципальных дорогах. Для повышения безопасности движения, помимо дорожного полотна, обновляется и сопутствующая инфраструктура. На всех этапах большое внимание уделяется контролю качества работ», ― отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
В Тынде завершается ремонт участка улицы Школьной, ведущей к школе № 7. В городе Свободном обновляют участки улицы Октябрьской возле школы № 6 и улицы Матросова по направлению к школе № 192.
А в селе Чигири Амурской области на три месяца раньше срока построили дорогу к новому корпусу школы, который открылся 1 сентября. Сейчас там заканчивают монтаж освещения.
«Чтобы успеть к началу учебного года, организовали работу в две смены. Дорожники подготовили основание, устроили двухслойное асфальтобетонное покрытие, два пешеходных перехода, четыре автобусных остановки, современное уличное освещение и перильное ограждение. Также рядом со школой организована парковочная зона на 24 машиноместа, а скорость движения автомобилей ограничили до 40 км/ч», — рассказал начальник участка подрядной организации Владимир Нигей.
В Санкт-Петербурге привели в порядок три улицы по дороге к учебным заведениям. Их общая протяженность — почти 12 км. Одну из них — улицу Бабушкина длиной более 5 км — обновили полностью. Там уложили два слоя асфальта, нанесли новую разметку, отремонтировали тротуары. После этого проезд к школам № 331, 342 и 17, нескольким детским садам и паркам отдыха стал безопаснее.
В Приморском районе Северной столицы обновили четырехкилометровый участок улицы Савушкина, от набережной Черной речки до Планерной улицы. Дорожники уложили новый асфальт, отремонтировали колодезные люки и нанесли разметку.
«Наша семья живет на улице Савушкина уже много лет, мой сын ходит в школу № 46. Мы отвозим ребенка на учебу на машине, и нам важно, чтобы дорога к учебному заведению была безопасной и комфортной. Спасибо дорожникам, которые доказывают, что забота об автомобилистах, жителях нашего города и наших детях — это не просто слова», — поделилась мнением местная жительница Ирина Скворцова.
Важные направления.
В Удмуртии из 63 дорожных объектов, которые планируют обновить в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», 48 ведут к школам и детским садам. Их общая протяженность —почти 52 км.
«Участки дорог, обеспечивающие доступность объектов образования и досуга, попадают в план реализации нацпроекта на территории нашего региона в первую очередь. В этом году безопаснее станет на пути к 25 образовательным учреждениям, в том числе школам, детским садам, одной школе искусств и одной школе-интернату, а также на 23 участках дорог, по которым курсируют школьные автобусы», — рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.
Например, в Шарканском районе Удмуртии к 1 сентября отремонтировали 1,2 км улицы Центральной в деревне Порозово. Там укрепили основание дороги, уложили два слоя асфальтобетона, отсыпали и укрепили обочины, обустроили систему водоотведения. Вдоль дороги сделали тротуар с удобными скатами, на проезжей части появились искусственные неровности, пешеходные переходы. Установили светофор и дорожные знаки, нанесли разметку.
«Порозово — старинный населенный пункт с почти 300-летней историей. При этом деревня растет, развивается. Сюда в последние годы переезжают молодые семьи. Есть школа, детский сад, строятся новые дома. Третий год благодаря нацпроектам мы обновляем здесь дорожную сеть. Теперь основные улицы, которые являются школьным маршрутом, в нормативном состоянии», — рассказал глава Шарканского района Андрей Николаев.
В Малопургинском районе республики завершили комплексный ремонт почти километра дороги к Среднекечевской школе. Теперь возле нее есть удобная разворотная площадка для школьного автобуса и место посадки-высадки детей из него.
Масштабные работы ведут и на дорогах Адыгеи. До конца года специалисты приведут в порядок более 44 км дорог и улиц возле детских садов, школ и вузов.
В Майкопе отремонтировали почти километр улицы Гоголя, по которой более 17 тыс. студентов добираются в Адыгейский госуниверситет и Майкопский технологический университет. Здесь заменили деформированные бортовые камни, уложили новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установили недостающие дорожные знаки и перила у края проезжей части.
В столице региона обновили также покрытие на участке улицы Гагарина по направлению к Майкопской гимназии № 5 имени Е. Л. Шварца и Педагогическому колледжу имени Х. Б. Андрухаева.
«Спасибо за качественный ремонт дорог. Для нас, родителей, которые ежедневно возят детей в 5-ю гимназию, это огромная радость и облегчение», — поделилась радостью жительница Майкопа Ирина Хамерзокова.
Обновляют школьные маршруты и в районах республики. Один из самых протяженных — на трассе Краснооктябрьский — Курджипская — Дагестанская — составляет почти 6 км. По нему теперь можно без проблем добраться до образовательного центра № 2, где учится более тысячи детей.
«Постоянно уделяем большое внимание автодорогам, ведущим к социально значимым объектам. В текущем году уже отремонтированы 15 объектов регионального значения, которые проходят через населенные пункты и обеспечивают доступ к школам и детским садам. Их общая протяженность — порядка 42 км», — сообщил начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений «Автодора» Республики Адыгеи Дмитрий Бороненко.
Убедиться, что путь школьников будет для них безопасным, помогает Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проходит с 23 сентября по 26 октября. В этом году ее проводят уже в шестой раз.
ПДД в режиме онлайн.
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в этом году пройдет уже в шестой раз. Всего за пять лет проект охватил 20 млн человек. Школьникам с 1-го по 9-й класс нужно ответить на вопросы разных уровней сложности в зависимости от возраста.
«Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам не просто пройти тестирование, а в первую очередь изучить, повторить основные правила безопасного поведения на дорогах, и только потом в интерактивной форме проверить свои знания», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В заданиях олимпиады представлены реальные дорожные ситуации, в которых ребятам нужно выбрать правильное решение. Подобный «экзамен» поможет ребятам освежить или еще раз закрепить знания ПДД, а в дальнейшем не растеряться, когда они сами окажутся пешеходами, пассажирами автомобиля или за рулем велосипеда. Найти верное решение дети могут самостоятельно или при помощи взрослых.
«Задания олимпиады разбирают реальные ситуации — как правильно переходить дорогу, безопасно передвигаться пешком, на электросамокате или велосипеде. Для школьников это возможность потренироваться и закрепить модели поведения в безопасной среде, а для родителей — уверенность и спокойствие, что знания ребенка выходят за рамки теории и применимы в жизни», — отмечают в «Учи.ру».
По итогам испытания все участники олимпиады получат сертификаты, а победители — грамоты и дипломы. Есть поощрения и для учителей: педагог получит благодарственное письмо, если в мероприятии примут участие минимум десять учеников или весь класс с меньшей численностью. Награды появятся в личном кабинете на сайте «Учи.ру» на следующий день после окончания олимпиады. Скачать их смогут и ученики, и учителя.
А мы напоминаем, что обеспечить безопасность на дорогах — одна из ключевых целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для этого работы по обновлению дорог ведутся комплексно: обновляется проезжая часть и тротуары, наносится дорожная разметка, устанавливаются ограждения, дорожные знаки и светофоры, а также проводятся профилактические мероприятия.
Дороги ремонтируют по всей стране, уделяя особое внимание маршрутам к школам, детским садам и больницам. На улицы городов выходит современный общественный транспорт, строят новое и расселяют аварийное жилье, благоустраивают дворы, парки и набережные.