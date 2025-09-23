Как изменится заработная плата военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и бюджетников

Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева обратила внимание, что на 7,6% вырастут не только оклады, но и надбавки и компенсации. Зарплату с повышением военнослужащие, сотрудники и работники ведомств получат уже в ноябре. Главное условие для индексации — средства на оплату труда должны идти из федерального бюджета, а не из регионального.