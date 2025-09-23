Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме приняли закон, касающийся выплат после военной службы

Госдума приняла закон о выплатах военным, не вернувшимся на работу из-за болезни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о выплатах гражданам, которые по состоянию здоровья не возобновили действие трудового договора (госслужбу) в течение трёх месяцев после завершения военной службы или после исключения из добровольческого формирования в связи с окончанием срока действия контракта.

Законопроект был внесён в Госдуму в июне правительством РФ.

Отмечается, что в отношении застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию предусматривается назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ с первого дня временной нетрудоспособности.

Законопроектом предлагается продлить бывшим мобилизованным срок приостановления действия трудового договора (госслужбы) на весь период временной нетрудоспособности, наступившей после окончания их службы.