Руководителей трех министерств назначили в Ростовской области

В Ростовской области назначили специалистов, которые будут исполнять обязанности трех региональных министров. Эту информацию подтверждают власти: имена, фамилии и должности указаны на сайте донского правительства.
Пост и.о. министра здравоохранения теперь занимает Елена Теплякова, ранее чиновник была первым заместителем главы министерства.
И.о. министра по физической культуре и спорту Ростовской области стал заместитель министра Василий Логинов.
Руководство министерством природных ресурсов и экологии региона возложили на Аллу Кушнареву.
Напомним, 19 сентября 2025 года губернатор Юрий Слюсарь освободил от должностей двух заместителей и трех министров.
