Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководителей трех министерств назначили в Ростовской области

Исполняющие обязанности возглавили три министерства на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назначили специалистов, которые будут исполнять обязанности трех региональных министров. Эту информацию подтверждают власти: имена, фамилии и должности указаны на сайте донского правительства.

Пост и.о. министра здравоохранения теперь занимает Елена Теплякова, ранее чиновник была первым заместителем главы министерства.

И.о. министра по физической культуре и спорту Ростовской области стал заместитель министра Василий Логинов.

Руководство министерством природных ресурсов и экологии региона возложили на Аллу Кушнареву.

Напомним, 19 сентября 2025 года губернатор Юрий Слюсарь освободил от должностей двух заместителей и трех министров.

Подпишись на нас в Telegram.