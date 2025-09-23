В Симферополе за 10 млн рублей построят приемное отделение больницы № 7

В Симферополе планируют построить приемное отделение больницы № 7, на эти цели потратят почти 10 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «СК АРХАНТ». Компания должна построить приемное отделение ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7». Для возведения объекта планируют использовать модульные конструкции. Там будут оказывать экстренную медицинскую помощь больным с жизнеугрожающими состояниями. За строительство подрядчик получит 9 млн 947 тысяч рублей 00 копеек.
«Предельный срок, на который заключается контракт, — 24 декабря 2025 года», — говорится в распоряжении.