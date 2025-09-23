Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе за 10 млн рублей построят приемное отделение больницы № 7

Работы выполнят до 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе планируют построить приемное отделение больницы № 7, на эти цели потратят почти 10 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «СК АРХАНТ». Компания должна построить приемное отделение ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7». Для возведения объекта планируют использовать модульные конструкции. Там будут оказывать экстренную медицинскую помощь больным с жизнеугрожающими состояниями. За строительство подрядчик получит 9 млн 947 тысяч рублей 00 копеек.

«Предельный срок, на который заключается контракт, — 24 декабря 2025 года», — говорится в распоряжении.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше