Из-за инженерных работ в Уфе ограничат движение на улицах Шафиева, Энтузиастов, Блюхера и Трамвайной

В Уфе из-за коммунальных работ перекроют четыре улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе введут движения транспорта на нескольких участках улиц в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 24 сентября по 15 декабря будет частично перекрыта проезжая часть вдоль улицы Шафиева у домов № 48, № 48а, № 39, № 41, а также на участке улицы Энтузиастов у дома № 2.

С 25 сентября по 2 октября закроют одну пятую часть проезжей части возле дома № 3 на улице Блюхера.

С 1 по 17 октября частично перекроют участок по четной стороне улицы Трамвайной в районе дома №⅓.

Власти города призывают граждан заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.

