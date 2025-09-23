Из-за инженерных работ в Уфе ограничат движение на улицах Шафиева, Энтузиастов, Блюхера и Трамвайной

В Уфе введут движения транспорта на нескольких участках улиц в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 24 сентября по 15 декабря будет частично перекрыта проезжая часть вдоль улицы Шафиева у домов № 48, № 48а, № 39, № 41, а также на участке улицы Энтузиастов у дома № 2.
С 25 сентября по 2 октября закроют одну пятую часть проезжей части возле дома № 3 на улице Блюхера.
С 1 по 17 октября частично перекроют участок по четной стороне улицы Трамвайной в районе дома №⅓.
Власти города призывают граждан заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.
