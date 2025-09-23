Ричмонд
Госдума приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев

ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев с 2022 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев.

На них предлагается распространить меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах».

Отмечается, что это будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты участников спецоперации.

При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из таких бойцов отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу при выполнении поставленных задач.