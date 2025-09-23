Назван топ имен малышей, рожденных в Казани на минувшей неделе

Ранее сообщалось об ограничениях, которые существуют по выбору имени для ребенка. Так, имя новорожденного не должно включать цифры, буквенно-цифровые значения, числительные, символы и знаки, которые не считаются буквами, за исключением дефиса, бранные изречения, а также указания на должности, титулы, ранги.