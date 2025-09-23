Ричмонд
Назван топ имен малышей, рожденных в Казани на минувшей неделе

В Казани по итогам 15—21 сентября текущего года самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали: Марк, Тимур, Макар, Амир, Артём, Раян, Алим, Карим, Артур, Имран, Иван, Роберт. Девочек же чаще давали имена Айлин, Ясмина, Амина, Эмилия, Амелия, Ева, Василиса, сообщила пресс-служба Управления ЗАГС столицы РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Редкими именами для мальчиков стали Мирай, Максут, Рияз, Реальд, Дан, Аарон, Радим, Надир, Кирьян, Дэмир, Ефрем, Софрон, Елисей. В топ редких имен для девочек вошли Емилия, Амилия, Любовь, Асылъяр, Леа, Ада, Севиль, Ралия, Айдина, Даяна, Сафира, Камалия, Чулпан, Ирада, Сюмбель, Салия.

Ранее сообщалось об ограничениях, которые существуют по выбору имени для ребенка. Так, имя новорожденного не должно включать цифры, буквенно-цифровые значения, числительные, символы и знаки, которые не считаются буквами, за исключением дефиса, бранные изречения, а также указания на должности, титулы, ранги.