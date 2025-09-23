В СКК имени Блинова завершаются работы по подготовке льда

Спортивно-концертный комплекс имени Блинова готовится принять первые мероприятия после масштабной реконструкции. В своем телеграм-канале ХК «Авангард» поделился кадрами обновленной арены, где уже успешно залили лед.
Первое тестовое мероприятие состоится уже 25 сентября. Оно пройдет в закрытом формате без зрителей для проверки готовности площадки.
После реконструкции СКК имени Блинова станет домашней ареной для волейбольного клуба «Омичка» и хоккейной команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские Крылья». Официальное открытие комплекса запланировано на сентябрь-октябрь.
