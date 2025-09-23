Ивановской молодежи единовременно выплатят по 100 тысяч рублей

Воспользоваться такой мерой поддержки могут специалисты муниципальных учреждений социальной сферы, подведомственных управлению образования, комитетам по физической культуре и спорту, по культуре и по молодежной политике администрации города Иваново в возрасте до 30 лет. Они должны быть приняты на работу не более чем через три года после окончания обучения в вузе или колледже.