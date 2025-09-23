Ивановской молодежи единовременно выплатят по 100 тысяч рублей

Единовременную выплату за три года работы передадут 40 молодым специалистам в Иванове. Мера поддержки способствует достижению целей нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
Напомним, что с 1 августа размер выплаты был увеличен с 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Уточним, что в течение первых трех лет работники получают ежемесячную денежную компенсацию. Эти средства они тратят на покрытие расходов, связанных с оплатой жилья и коммунальных услуг.
Воспользоваться такой мерой поддержки могут специалисты муниципальных учреждений социальной сферы, подведомственных управлению образования, комитетам по физической культуре и спорту, по культуре и по молодежной политике администрации города Иваново в возрасте до 30 лет. Они должны быть приняты на работу не более чем через три года после окончания обучения в вузе или колледже.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.