Философ и зоозащитница Татьяна Горичева умерла в Петербурге на 79-м году жизни

«Умерла Татьяна Михайловна Горичева. Мы виделись в последний раз меньше месяца назад, когда она уже была в больнице», — написал господин Чанцев на своей странице «ВКонтакте», отметив, что «слов все равно пока нет, да даже горя еще нет, только ударившая пустота».