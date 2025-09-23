Жителей Омской области предупредили о вое сирен

Администрация Нзавыевского района предупредила во вторник, 23 сентября 2025 года, о включении сирен.
«1 октября 2025 г. в Омской области спланировано проведение комплексной проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, а также муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения», — рассказали представители администрации.
Как сообщается, сирены включат в среду, 1 октября 2025 года, ориентировочно с 10 до 10:45 в городе Называевске.